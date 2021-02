Kit Harington e Rose Leslie: le star di Game of Thrones sono ufficialmente genitori!

La storia d'amore di Kit Harington e Rose Leslie è nata sul set di Game of Thrones e ora finalmente i due hanno accolto il loro primo bambino. Gli interpreti di Jon Snow e Ygritte sono al settimo cielo!

La notizia della gravidanza della Leslie era stata data lo scorso settembre con alcune foto pubblicate dalla rivista Make in cui l'attrice metteva in mostra il pancione. E ora la coppia è stata vista in giro per le strade di Londra con il loro piccolo bambino. In particolare i paparazzi li hanno beccati all'uscita di un minimarket dove i due stavano facendo la spesa. In una foto pubblicata dal New York Post, la Leslie teneva il bambino vicino al petto in un marsupio mentre camminava mano nella mano con suo marito. Un rappresentante della coppia ha poi confermato a E! la notizia che il bambino è un maschio e che i novelli genitori sono entusiasti del suo arrivo. Resta ancora ignoto il nome del bebè.

Questo non è il primo pargolo nato al termine di Game of Thrones, infatti nei mesi scorsi anche Sophie Turner ha dato alla luce una bambina di nome Wilma. L'interprete di Sansa ha sposato il cantante Joe Jonas lo scorso anno, e sebbene la nascita di un figlio non fosse nei loro piani, i due sono stati ben felici di accogliere questo nuovo membro della famiglia.