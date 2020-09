Kit Harington: la star di Game of Thrones dice la sua sul 'genderfluid'

Nonostante la stagione 8 di Game of Thrones si sia conclusa da mesi, i suoi protagonisti non smettono di far parlare di sè. Questa volta è il volto di Jon Snow a dire la sua e ad esporsi, e lo fa in maniera diretta su un argomento particolare: il genderfluid.

La star di Game of Thrones, Kit Harington, dopo aver rappresentato sullo schermo un cupo e mascolino Jon Snow, ha dichiarato di voler prendere le distanze da ruoli tanto stigmatizzati. Anzi, l’attore inglese ha parlato apertamente della sua educazione; del ruolo di sua madre nella sua infanzia e nel mondo in cui lui e suo fratello sono cresciuti.

“Chiedevo un Mighty Max e lei mi combrava una Polly Pocket” ha dichiarato l'attore inglese. “Io chiedevo un Action Man e ricevevo una bambola […]” ha poi aggiunto durante un’intervista a The Telegraph. Lo stesso Harington, poi, avrebbe affermato di non vedere l’ora di poter aver l’occasione di esplorare nuovi ruoli, allontanandosi dallo standard della mascolinità che fino ad ora lo ha visto protagonista. Il suo desiderio più grande, quindi, sarebbe quello di poter rappresentare diversi aspetti della mascolinità sullo schermo, non soltanto quella stereotipata che molto spesso viene propinata al pubblico.

Insomma, c'è da dire che se così fosse sperare in un sequel di Game of Thrones, come si vociferava, sarebbe inutile. Nonostante i pregi e i difetti, la serie ha comunque avuto un grande successo: ma sarebbe stato lo stesso se Jon Snow si fosse presentato meno silenzioso e più a suo agio con i propri sentimenti? A questo proposito, Kit Harington ha commentato:

“Non parliamo di come ci sentiamo perché questo mostra debolezza, perché non è mascolino. Avendo interpretato un uomo silenzioso, eroico, mi rendo conto che è un ruolo che non voglio più interpretare”.