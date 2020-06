Kit Harington, la star di Game of Thrones si è rasato i capelli, nuovo ruolo in arrivo?

Quando un attore diventa famoso per un certo ruolo è davvero difficile immaginarselo con un look completamente diverso, soprattutto se quel personaggio è Jon Snow di Game of Thrones e quell'attore è Kit Harington.

A quanto pare l'interprete inglese ha deciso di dare un taglio con il passato e di lasciarsi alle spalle i lunghi anni di militanza tra i Guardiani della Notte. Lo sappiamo grazie ad una foto scattatagli a Londra, nella quale passeggia per strada portando a spasso il suo cane, tra l'altro dotato di un collare e di un piccolo cappotto... una creatura senz'altro più docile rispetto ai metalupi e ai draghi cavalcati nelle ultime stagioni.

Ciò che cattura l'attenzione è però il nuovo taglio di capelli: l'interprete appare quasi completamente rasato e con un barba corta, qualcosa di davvero distante dai lunghi capelli mossi caratteristici di Jon Snow. Per questo in molti si chiedono se sia <strong>arrivato il momento per un nuovo ruolo</strong> in qualche film, e del resto era stato lui stesso a dichiarare di volersi distaccare dall'iconico erede al trono della serie HBO, durante un'intervista su Gli Eterni, film Marvel in cui Harington interpreterà Dane Withman.

L'attore ha più volte ribadito di essere contento del finale riservato a Jon Snow e ha annunciato la fine delle riprese per Gli Eterni.