Kit Harington, la star di GoT entusiasta della paternità: 'È una cosa bellissima'

Kit Harington non sembra avere gli stessi problemi di Jon Snow nella sua vita privata: l'ex-star di Game of Thrones sa benissimo qual è la sua famiglia e quanto questa sia in espansione, avendo salutato proprio nei mesi scorsi l'arrivo del primogenito avuto insieme alla moglie Rose Leslie, conosciuta proprio sul set dello show HBO.

L'attore, che qualche tempo fa spiegò il modo in cui ottenne la parte in Game of Thrones, ha parlato della sua prima esperienza da genitore nel corso di una recente intervista su Zoom ed è sembrato decisamente entusiasta della cosa.

"Ti dicono com'è, ma non te lo dicono davvero. È una cosa enorme. L'esperienza che dovrai fare è enorme. Ma non hai modo di saperlo davvero finché non accade e anche in quel momento ciò che ti sorprende è che pensi: 'Oh, questa cosa durerà per sempre'. È una cosa che non ti dà tregua, ogni giorno mi sveglio, guardo questa creaturina e penso che siamo parte di un'unica cosa. [...] È una cosa bellissima, lo è davvero" sono state le sue parole.

Harington, ricordiamo, esordirà a breve nel Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo ne Gli Eterni; tornando allo show tratto dall'opera di George R.R. Martin, invece, rivediamo insieme le scene più commoventi di Game of Thrones.