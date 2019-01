Kit Harington sulla ottava stagione de Il Trono di Spade: 'Ci ha distrutto'

Interprete fin dalla prima ora nella serie televisiva ispirata ai romanzi scritti da George R. R. Martin, Kit Harington ha da poco detto addio a quello che finora rappresenta il progetto più imponente della sua carriera artistica. Nell’ultimo numero di GQ Australia, l’attore 32enne si è soffermato sulla prossima e ultima stagione del serial.

Il Trono di Spade si è caratterizzato, tra i molteplici elementi di spicco, per essere stato un progetto televisivo che ha messo al centro, oltre alle tematiche fantasy, tradimenti, giochi di potere, scontri, e percorsi di crescita dei personaggi, un agglomerato di fattori spremuti fino in fondo come in poche altre occasioni era stato fatto così magistralmente in una produzione destinata al piccolo schermo.

La sola visione, di per sé, è stata una esperienza fortemente emotiva, figurarsi l’impatto che la lavorazione avrà avuto per quanti erano interessati da vicino sia a livello artistico che a livello tecnico. Ne è ben consapevole Kit Harington, l’interprete di Jon Snow, che in questi termini commenta quanto realizzato con l’ultima ondata di episodi che verranno trasmessi a partire da aprile:

“L’ultima stagione sembrava essere stata costruita per distruggerci. Tutti lo erano alla fine. Non so dire se stessimo piangendo perché eravamo tristi per la conclusione o se lo stessimo facendo perché è stata dannatamente stancante. Abbiamo dormito poco. È stato come se fosse stata architettata per farti pensare ‘Ok, ne ho le scatole piene di tutto questo’. Ricordo che tutti se ne andavano in giro alla fine dicendo ‘Ne ho abbastanza adesso. Amo lo show, è stata la cosa migliore che mi potesse accadere, mi mancherà un giorno, ma ho chiuso’”.

Un ragionamento, quello dell’attore, già discusso in passato per altre esperienze – si pensi alla saga di Harry Potter – e abbastanza comprensibile quando si ha a che fare con un lavoro che tiene occupati per così lunghi anni.

Vi ricordiamo che la HBO svelerà domenica 13 gennaio, in occasione della messa in onda della prima puntata della terza stagione di True Detective, la data della premiere della ottava stagione de Il Trono di Spade. A proposito degli ultimi sei episodi della serie il CEO del canale via cavo, Richard Plepler, ha affermato che quel che lo spettatore si accingerà presto a vedere avrà le sembianze e le proporzioni di sei film, una narrazione di fattura eccezionale che avrà pochi eguali nella storia del panorama televisivo.