Kit Harington si unisce al Marvel Cinematic Universe

Dopo Richard Madden come protagonista de Gli Eterni, un altro membro del cast di Game of Thrones si unisce al Marvel Cinematic Universe: si tratta di Kit Harington, l'interprete di Jon Snow.

Secondo le voci, il prossimo progetto lavorativo dell'attore che presta il volto al (secondo) Re del Nord consisterà nel seguire ancora una volta le orme del "fratello", il (primo) Re del Nord, Richard Madden, ovvero cercare di conquistare... Il Marvel Cinematic Universe.

La notizia, riportata in esclusiva dal sito Deadline, che era stato il primo a parlare della débâcle Sony/Disney, sarebbe ancora in fase di aggiornamento, dato che Marvel e Disney al momento sono più che impegnate con la D23, la convention in corso proprio in queste ore ad Anaheim, e non è stato possibile richiedere dichiarazioni in merito.

Probabilmente, scrive il giornalista autore dell'articolo, nuovi dettagli al riguardo potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Nella speranza che le sue previsioni si concretizzino, ci chiediamo quale potrebbe essere il ruolo eventualmente ricoperto da Harington, e soprattutto, bisognerà vedere se questi figurerà poi nel ramo televisivo o in quello cinematografico del MCU, anche se ormai il confine tra i due è stato praticamente annientato.

