Per Kit Harrington, la serie erede di Game of Thrones sarà 'qualcosa di inaspettato'

Certo, Game of Thrones riceverà molto presto uno spin-off sui Figli della Foresta, ma tutti ci stiamo chiedendo quale sarà la serie erede dello show HBO. Ne ha parlato kit Harrington, inteprete di Jon Snow.

Parlando ai microfoni di Digital Spy, l'attore britannico ha parlato del successo della serie e di come ha cambiato il panorama televisivo, provando a immaginare come potrebbe essere un erede di GOT.

"Prima o poi arriva sempre qualcosa di nuovo. Forse ora è difficile ricordarlo, ma durante le nostre prime stagioni, il più grande show della televisione era Breaking Bad, e prima ancora 'I Soprano'. È fantastico rientrare in questa categoria, voglio dire, il più grande prodotto in TV... ma Il Trono di Spade finirà presto e ci sarà bisogno di qualcosa che verrà dopo.

Nessuno si aspettava il successo dei Soprano, una serie sui gangster. Nessuno se lo aspettava su Breaking Bad, una serie su un insegnante di chimica che si mette a produrre metanfetamina. GOT è arrivato e ha cambiato il genere fantasy, e ancora una volta nessuno se lo aspettava. Insomma, la prossima hit televisiva sarà ancora una volta qualcosa di inaspettato".

Cosa ne pensate delle parole del Re del Nord? Prima che ciò avvenga, però, c'è il finale di Game of Thrones da gustarci domenica prossima: un finale che potrebbe portare allo scontro tra Jon e Dany...