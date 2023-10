Kit Harrington, la star di Game of Thrones passa ad Arthur Conan Doyle con Lot 249

Kit Harington ha trovato il suo prossimo progetto televisivo ed è uno di quelli che mettono già l'acquolina in bocca fin dal suo annuncio. Stiamo parlando di un adattamento del romanzo Lot No. 249 (in Italia tradotto col titolo de La mummia) di Arthur Conan Doyle, scritto dall'autore di Sherlock e Dracula, Mark Gatiss ancora per l'emittente BBC.

Mentre siamo ancora in attesa di capire che cosa ne sarà del vociferato spin-off su Jon Snow della HBO, Lot No. 249 andrà in onda a Natale su BBC Two. Non è chiaro quando l'adattamento arriverà in Italia.

La riduzione televisiva "ruota attorno a un gruppo di studenti di Oxford, uno dei quali intraprende una ricerca sui segreti dell'Antico Egitto, che diventa la parola d'ordine del college. Questi esperimenti possono davvero dare vita all'orribile sacco di ossa che è il misterioso Lot. No 249?".

Harrington reciterà accanto a Freddie Fox ("The Great", Victor Frankenstein). Il primo interpreterà Abercrombie Smith mentre Fox sarà Edward Bellingham. Anche Colin Ryan (Boundless), John Heffernan (Dracula), James Swanton (Stopmotion), Jonathan Rigby (Father Brown) e Andrew Horton (Slotherhouse) recitano in questa produzione.

Gatiss ha dichiarato a Deadline: "È una grande gioia per me immergermi ancora una volta nel brillante lavoro di Sir Arthur Conan Doyle, questa volta per la storia del Fantasma di Natale. Il lotto n. 249 è il mio preferito ed è il nonno - o dovrebbe essere la mummia? - di un particolare tipo di thriller di fine impero: un racconto strappalacrime ricco di spaventi orribili e di chi sa cosa si nasconde nell'armadio vittoriano".

Gatiss ha scritto Lot No. 249, avendo precedentemente adattato vari romanzi di Sherlock Holmes per la BBC tra il 2010 e il 2017, insieme all'ex showrunner di Doctor Who Steven Moffat per la celebre serie Sherlock, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Non è chiaro se ci sarà mai una Stagione 5 di Sherlock.

Il racconto di Doyle è stato pubblicato per la prima volta sull'Harper's Magazine nel 1892. Molti fan dell'horror riconosceranno la storia dal suo adattamento nell'antologia Tales from the Darkside: The Movie, in cui Steve Buscemi interpretava Edward Bellingham, il genio che usa una mummia per terrorizzare e tormentare i suoi nemici.