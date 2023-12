Kit Harrington tornerà finalmente in HBO nel 2024, ma non come Jon Snow

Kit Harington deve tantissima della sua fama al suo ruolo nei panni dell’iconico personaggio di Game of Thrones, Jon Snow. Ancora non è chiaro se l’attore tornerà a far parte del mondo creato da George R.R. Martin, intanto, però, è ufficiale il suo ritorno in HBO, durante la terza stagione di Industry, serie tv ancora inedita in Italia.

Dopo aver riportato le parole di Kit Harington a proposito della necessità di fare in fretta con Jon Snow, torniamo ad occuparci dell’attore londinese per confermare la sua presenza nel nuovo capitolo della serie tv dedicata all’alta finanza e prodotta da HBO.

Il protagonista della trasposizione della saga letteraria fantasy ha già fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con il suo personaggio che, stando ai fumetti della Casa delle Idee, potrebbe tornare presto in gioco.

In Industry, Harington interpreterà Henry Muck, CEO e fondatore della Lumi, azienda che si occupa di tecnologia sostenibile e, stando alle clip promozionali pubblicate, potrebbe risultare centrale in alcune scelte narrative che riguardano le relazioni interpersonali tra i personaggi dello show.

Per quanto riguarda lo spin off su Jon Snow, quello che possiamo dire è che la serie è ancora nelle prime fasi di sviluppo, con la HBO che non ha ancora rilasciato una conferma ufficiale del fatto che il prodotto venga distribuito.

In attesa di sapere qualcosa di più su Jon Snow e di poter vedere Industry finalmente anche in Italia, vi lasciamo alle parole di Kit Harington a proposito di House of the Dragon.