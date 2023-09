Kite Man: Hell Yeah, primo esilarante trailer per lo spin-off di Harley Quinn

Dopo l'ottimo successo della serie con Kaley Cuoco, Max ha diffuso in streaming un primo teaser trailer della sua prossima serie animata originale, ovvero Kite Man: Hell Yeah!, spin-off della serie animata Harley Quinn, che ha da poco concluso la sua quarta stagione questa settimana. Il debutto della nuova serie è previsto per il 2024.

Nella serie, basata sui personaggi della DC, Kite Man e Golden Glider portano la loro relazione al livello successivo aprendo un bar all'ombra della Legione del Destino di Lex Luthor. Nessuno ha mai detto che servire birra ai criminali più pericolosi fuori dal manicomio di Arkham sarebbe stato facile, ma a volte si vuole andare dove tutti conoscono il proprio nome e sanno come far sparire un corpo.

Il trailer, della durata di un minuto, vede il ritorno del Kite Man di Matt Oberg che ci racconta il suo retroscena vietato ai minori, ovvero il desiderio di diventare un supercriminale. Dato che si tratta di uno spin-off di Harley Quinn, la sua esilarante spiegazione, che include un'imitazione di sua madre, non è destinata ai fan più giovani della DC. Questo emozionante primo trailer ristabilisce principalmente che questo è l'universo ultravioletto di Harley Quinn con un collage di scene di combattimento cruente cucite insieme da personaggi di ritorno come Bane, la stessa Harley Quinn, Golden Glider e Darkseid. Quest'ultimo si sta preparando a una "guerra totale".

Da quando Kite Man è stato scaricato da Poison Ivy nella seconda stagione di Harley Quinn, questo ridicolo cattivo ha iniziato una relazione romantica con Golden Glider e ora gestisce un bar a tema supercriminale, il Noonan's.

Il cast di doppiatori include Matt Oberg come Kite Man, Stephanie Hsu come Golden Glider, James Adomian come Bane, Natasia Demetriou come Malice, Janelle James come Queen of Fables, Jonathan Banks come Noonan, Keith David come Darkseid, Michael Imperioli come Joe/Moe Dubelz, Rory Scovel come Gus the Goon, il compianto Lance Reddick come Lex Luthor e Judith Light come Helen Villigan.

Dean Lorey, Justin Halpern, Patrick Shumacker, Kaley Cuoco e Sam Register producono a livello esecutivo. Lo show è prodotto da Delicious Non-Sequitur, Lorey Stories e Yes, Norman Productions in associazione con Warner Bros. Animation.

Al momento non c'è alcuna data d'uscita per Kite Man: Hell Yeah!, ma solamente un generico 2024.