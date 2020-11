KJ Apa, la star di Riverdale in un film sulla pandemia, a dicembre in video on demand

Songbird, il nuovo e già controverso film di KJ Apa, star di Riverdale, non uscirà al cinema ma direttamente in streaming. A quanto scrive The Hollywood Reporter, infatti, il thriller sarà disponibile in video on demand dal prossimo 11 dicembre, e all'inizio del 2021 arriverà su una importante (ma non ancora specificata) piattaforma in abbonamento.

Songbird è prodotto da Michael Bay e affronta in chiave distopica il tema del Covid-19: è ambientato nel 2024, quando il virus si è trasformato in un ceppo molto più letale e ha ucciso la metà della popolazione mondiale. Le persone infette sono internate in campi di quarantena, e KJ Apa interpreta Nico, un corriere che ha contratto il Covid prima che diventasse così mortale ed è quindi immune. Quando Sara, la ragazza di cui è innamorato pur non avendola mai incontrata di persona (si sono conosciuti virtualmente durante il lockdown), sarà sospetta di positività al contagio, dovrà cercare di salvarla dalla reclusione.

"La pandemia ha colpito ogni aspetto della nostra attività, dalla produzione all'uscita, ma Songbird dimostra che uno studio agile come STX può trovare modi efficaci e redditizi per far funzionare i propri film" ha dichiarato Adam Fogelson di STX Films. "Lo spettacolo deve continuare".

