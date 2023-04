A Knight of the Seven Kingdoms, chi sono i protagonisti del prequel di Game of Thrones?

House of the Dragon ha fatto da apripista a quella che immaginiamo sarà una sfilza piuttosto consistente di prequel di Game of Thrones: HBO ha evidentemente fiutato l'affare, per cui ecco questa A Knight of the Seven Kingdoms, che proprio come lo show sui Targaryen sarà basata su alcuni racconti autoconclusivi scritti da George R.R. Martin.

Ma chi saranno i protagonisti di questa nuova serie? A svelarcelo è in realtà il titolo precedentemente scelto per lo show (prima della bocciatura dello stesso George R.R. Martin): come probabilmente ricorderete, la serie era infatti inizialmente stata annunciata come Tales of Dunk and Egg, dal nome, appunto, del duo di protagonisti principali.

Nello specifico, Dunk è un cavaliere autoinvestitosi dopo la morte di ser Arlan di Pennytree, che aveva raccolto il nostro dal Fondo delle Pulci per farne il suo scudiero: Dunk, ragazzo sfacciato ma non particolarmente sveglio, riesce in qualche modo a far credere a tutti di esser stato nominato cavaliere dallo stesso ser Arlan in punto di morte, e prenderà quindi con tale titolo a vagare per i Sette Regni.

A un cavaliere serve però uno scudiero, ed ecco quindi Egg: ragazzino di circa dieci anni e figlio del principe Maekar, il nostro piccolo amico viaggia con la testa rasata perché i nemici della corona non riconoscano in lui i tratti caratteristici dei Targaryen, ed è destinato a diventare re con il nome di Aegon V l'Improbabile.

Per approfondire la storia dei nostri eroi, comunque, vi consigliamo di darvi alla lettura dei tre racconti a loro dedicati: Il Cavaliere Errante: Una Storia dei Sette Regni, La Spada Giurata e Il Cavaliere Misterioso. Martin, intanto, ha già anticipato l'arrivo di altri spin-off di Game of Thrones.