A Knight of the Seven Kingdoms, George R.R. Martin supporta lo sciopero degli scrittori

In un recente post sul blog personale, George R.R. Martin ha espresso tutto il suo sostegno alla Writers Guild e allo sciopero in corso attraverso le seguenti parole: "La stanza degli sceneggiatori dello spin-off di GoT A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night è stata chiusa per la medesima durata".

Ha inoltre aggiunto: "Nessuno avrebbe desiderato un risultato del genere – o meglio, nessuno scrittore con un briciolo di buon senso, – ma i produttori, gli studi cinematografici, le reti e gli streamer non ci hanno dato altra scelta", per poi ribadire: "Non mi trovo a Los Angeles, quindi non posso partecipare a un picchetto come ho fatto nel 1988, ma voglio ribadire il pieno, completo e inequivocabile sostegno alla mia Gilda".

Lo sciopero non ha influenzato la seconda stagione di House of the Dragon, terminata prima che la manifestazione iniziasse, mentre non sarà presa alcuna decisione sulla terza stagione finché la situazione nel mondo cinematografico e televisivo non sarò chiarita. Per approfondire l'argomento, ecco le ragioni dello sciopero degli sceneggiatori USA.

Quanto al prequel Hedge Knight, la serie narrerà la storia del futuro Lord Comandante della Guardia Reale chiamato Ser Duncan l'Alto, insieme al suo scudiero noto come Egg. Ecco la sinossi ufficiale: "Un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade, due improbabili eroi vagano per Westeros: un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto, e il suo minuscolo scudiero, Egg. Ambientato in un'epoca nella quale la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago permane ancora nella memoria collettiva, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi amici improbabili e incomparabili". A proposito, sapevate che il titolo dello spin-off di Game of Thrones non piaceva a George R.R. Martin?