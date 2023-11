A Knight of the Seven Kingdoms, in primavera via alle riprese dello spin-off di GoT!

Se fate parte di quella cerchia di fan la cui voglia di Game of Thrones è davvero dura a placarsi abbiamo buone notizie per voi: la notizia del giorno non è infatti soltanto la data d'uscita della seconda stagione di House of the Dragon, ma anche il prossimo via ai lavori su A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Come molti di voi sicuramente sapranno, si tratta di un nuovo spin-off di Game of Thrones che sarà incentrato sulle avventure di Dunk ed Egg, aka sir Duncan (futuro membro della Guardia Reale destinato a entrare nella leggenda) e il suo fido scudiero, che più in là nel tempo diventerà noto con il nome di re Aegon V Targaryen.

Concentrati com'erano su House of the Dragon, dalle parti di HBO non si sono certo impegnati a tenerci particolarmente aggiornati sullo stato dei lavori nel corso degli ultimi mesi: a parlare durante la giornata di oggi è però stato il CEO di HBO e Max, che nell'anticiparci quelli che sono i programmi per il prossimo futuro ha parlato di riprese pronte a partire nel corso della primavera del 2024.

La messa in onda di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, dunque, dovrebbe esser messa in programma per il 2025: e voi, conoscete già le avventure di Duncan l'Alto e del suo scudiero grazie ai libri di Martin? Fatecelo sapere nei commenti!