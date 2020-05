Knightfall, vita breve per la serie con Mark Hamill: cancellata dopo 2 stagioni

L'esperienza di Mark Hamill in Knightfall è durata solamente una stagione. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, History ha confermato ufficialmente la cancellazione del dramma medievale: una notizia che non giunge inattesa, visto che non si avevano novità dallo scorso anno.

La serie, in onda in Italia sempre su History, esplora le dinamiche politiche e le guerre dell'ordine militare più ricco, potente e misterioso dell'intero Medioevo: i Cavalieri Templari, ai quali fu affidata la protezione delle più importanti e preziose reliquie del Cristianesimo. Knightfall racconta le origini della fratellanza mostrando il loro stile di vita e le motivazioni che li spingevano a sacrificarsi per ciò in cui credevano.

Per saperne di più, qui potete trovare il trailer ufficiale di Knightfall 2, stagione in cui Hamill ha esordito nei panni di un Cavaliere Templare veterano delle Crociate.

Nel frattempo, il network ha anche annunciato che Project Blu Book è terminata con la seconda stagione andata in onda nei mesi scorsi. Creata da David O'Leary e prodotta da Robert Zemeckis, la serie è basata sugli studi condotti dall'areonautica militare statunitense sugli avvistamenti degli UFO, e in particolare dall'ufologo Josef Allen Hynek (interpretato da Aidan Gillen).



