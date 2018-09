Knightfall: Mark Hamill è irriconoscibile nella prima foto della seconda stagione

History Channel ha diffuso in rete la prima foto ufficiale della seconda stagione di Knightfall, serie di stampo medievale le cui riprese sono attualmente in corso a Praga.

Hamill, come già accennato in precedenza, vestirà i panni di Talus, un Cavaliere Templare veterano delle Crociate che è riuscito a sopravvivere per 10 anni nella Terra Santa ed è stato incaricato di allenare i nuovi iniziati all'ordine. Nel cast troviamo anche Tom Forbes nei panni del Principe Luigi, il violento e imprevedibile figlio del Re Filippo, e Genevieve Gaunt in quelli di Isabella, colei che verrà soprannominata Lupa di Francia.

Knightfall esamina i temi politici e bellici dei Cavalieri Templari, l'ordine militare più potente, ricco e misterioso del Medioevo, ai quali fu affidata la protezione delle relique più preziose del Cristianesimo. La serie scava a fondonelle origini di questa leggendaria fratellanza di monaci guerrieri per scoprire in che modo vivevano e come perivano per quello in cui credevano.

La seconda stagione di Knightfall sarà supervisionata da Aaron Helbing e sarà uno dei progetti di punta di History assieme alla nuova di Vikings e a Project Blue Book, show prodotto da Robert Zemeckis, regista della celebre saga di Ritorno al Futuro. Al momento non è ancora stata fornita una precisa data di lancio del nuovo arco narrativo.

Il debutto della seconda stagione di Knightfall dovrebbe avvenire entro il 2019. La nuova immagine è fornita grazie a Entertainment Weekly. Rivedremo Hamill nell’atteso Star Wars: Episodio IX diretto da J.J. Abrams.