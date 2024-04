A Knights of The Seven Kingdoms, ecco il cast del prequel di Game of Thrones!

Qualche piccolo dettaglio sul cast di A Knights of The Seven Kingdoms era già stato svelato, ed a distanza di mesi, abbiamo finalmente i nomi dei protagonisti dello spin-off di Game of Thrones!

HBO annuncia che Peter Claffey (Bad Sisters) sarà Dunk mentre il giovanissimo Dexter Sol Ansell ( Coriolanus Snow da bambino in Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente) interpreterà Egg: la notizia arriva per la gioia della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin che da tempo chiedevano notizie sugli sviluppi dello spin-off. Dopo il successo di House of the Dragon, HBO amplia l'universo de Il Trono di Spade con la storia di Ser Duncan l'Alto, comandante della guardia reale e Re Aegon V Targaryen.

Lo show tratto dalla raccolta A Knight of the Seven Kingdom che contiene le novelle The Hedge Knight, The Sworn Sword, The Mystery Knight approfondirà le avventure giovanili di Aegon, infiltratosi tra le missioni di Duncan e sarà ambientata a metà tra gli eventi di Game of Thrones e House of the Dragon: le scorribande di Egg e Dunk saranno successive alla Danza dei Draghi mentre ancora la stirpe dei Targaryen siede sul Trono di Spade.

Le riprese di A Knights of the Seven Kingdoms dovrebbero partire già in estate ma non rimarremo distanti da Westeros per molto: il debutto della seconda stagione di è previsto a giugno!

