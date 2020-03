I Know This Much Is True: un doppio Mark Ruffalo nel primo trailer della serie HBO

HBO ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di I Know This Much Is True, miniserie con un doppio Mark Ruffalo protagonista, tratta dal romanzo omonimo di Wally Lamb pubblicato per la prima volta nel 1998. Ordinata nell'ottobre 2018, l'esordio sulla rete via cavo a pagamento avverrà il prossimo 27 aprile.

Basata sul romanzo best-seller, la miniserie scaverà a fondo nel disagio della malattia mentale che attanaglia uno dei due gemelli interpretati da Ruffalo, e ripercorrerà la vita dei due protagonisti. In Italia, il romanzo è stato pubblicato da Longanesi nel 2002 con il titolo La notte e il giorno, con la sinossi che recita: "I gemelli Thomas e Dominick Birdsey sono diversi, proprio come la notte e il giorno. Thomas ha trascorso tutta la vita entrando e uscendo dagli istituti psichiatrici. Dominick, invece, ha avuto un'esistenza apparentemente quieta. Ma ora, arrivato a quarant'anni, Dominick non può più nascondere il disagio che prova fin dall'infanzia: deve capire perché non è riuscito a vivere pienamente, perché la sua famiglia lo abbia condizionato in modo così negativo. E così racconta la sua vita e si confronta, sebbene a distanza, col fratello. Il risultato è sconcertante".

Nel ricco cast che compone la miniserie ci saranno anche il Premio Oscar Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O'Donnell, Imogen Poots, Kathryn Hahn e il nostro Marcello Fonte. A capo del progetto c'è Derek Cianfrance, già apprezzato autore di Blue Valentine e Come un tuono, che ne è lo sceneggiatore e il regista di tutti gli episodi. L'ultimo film diretto da Cianfrance è stato La luce sugli oceani, con Michael Fassebender e Alicia Vikander, e risale ormai al 2016. Le puntate in totale saranno sei.

Non è la prima volta che in tempi recenti un attore si sdoppia in due interpretazioni di personaggi diversi, lo abbiamo visto anche con James Franco nella serie The Deuce (sempre di HBO) o ancora Ewan McGregor nella terza stagione di Fargo (per AMC) o Paul Rudd nella serie Netflix Living with Yourself. Al cinema potremmo citare Nicolas Cage ne Il ladro di orchidee, in cui l'attore dava vita a due gemelli non propriamente stabili mentalmente.