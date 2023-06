Knuckles: anche Christopher Lloyd e Cary Elwes nel cast della serie spin-off di Sonic

Secondo quanto riportato da Variety, i cast vocale di Knuckles, la serie spin-off di Sonic - Il film, potrà contare su un nuovo gruppo di attori oltre a quelli già annunciati in precedenza. Tra questi ci sono due volti celebri e che hanno contribuito a plasmare l'immaginario anni '80: parliamo di Cary Elwes e del mitico Doc Brown Christopher Lloyd.

Al loro fianco sono stati annunciati Paul Scheer (Veep), Rob Huebel (Bob's Burgers) e Stockard Channing (The West Wing). Tutti loro si aggiungono ai già annunciati Idris Elba e Adam Pally che tornano a riprendere i rispettivi ruoli di Knuckles e del vice sceriffo Wade Whipple dai film dedicati a Sonic in cui hanno esordito.

Le riprese della serie, che hanno preso il via ad aprile a Londra, sono ora in pieno svolgimento, ma i dettagli sulla maggior parte dei personaggi rimangono sconosciuti. Knuckles è stato concepito come una miniserie incentrata sul superpotente personaggio introdotto per la prima volta nel secondo capitolo di Sonic al cinema. Il protagonista principale della serie è Wade Whippy. Come protagonista della serie, Knuckles intraprenderà un viaggio alla scoperta di se stesso, prendendo Wade sotto la sua ala protettrice per insegnargli le vie del guerriero Echidna.

Knuckles era stato annunciato per la prima volta nel febbraio 2022 e sarà ambientato dopo gli eventi del film precedente e potenzialmente legato agli eventi del prossimo capitolo, Sonic the Hedgehog 3, la cui uscita nelle sale è prevista per il 20 dicembre 2024. Oltre a Elba e Pally, tornerà anche Tika Sumpter, protagonista del film, per riprendere il suo ruolo. Tra i membri ricorrenti del cast figurano Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi, Ellie Taylor, mentre Rory McCann apparirà come guest star.

La collocazione temporale di Knuckles tra Sonic the Hedgehog 2 e Sonic the Hedgehog 3 ha innescato speculazioni sul fatto che l'uscita della serie potesse coincidere con l'uscita di quest'ultimo nel dicembre 2024. Tuttavia, i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché Paramount ha rivelato che la serie uscirà molto prima. Lo streamer ha annunciato che Knuckles verrà lanciato sulla sua piattaforma prima della fine di quest'anno.