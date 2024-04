Knuckles, cosa dovete sapere: cast, easter-egg, data d'uscita e anticipazioni su Sonic 3

In attesa del nuovo film Sonic 3, il prossimo capitolo del franchise live-action tratto dal famoso videogame SEGA sarà la serie tv di Knuckles, spin-off dedicato al personaggio interpretato da Idris Elba in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Paramount+.

La nuova serie seguirà Knuckles in un viaggio esilarante e ricco di azione alla scoperta di sé stesso, che inizierà quando il protagonista accetterà di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna. La serie, che uscirà sulla piattaforma di streaming on demand di Paramount a partire dal prossimo 27 aprile anche in Italia, sarà ambientata dopo gli eventi del film campione d'incassi Sonic The Hedgehog 2 e farà da ponte in attesa del prossimo capitolo Sonic The Hedgehog 3, che uscirà il 20 dicembre 2024 e avrà anche Keanu Reeves nel ruolo di Shadow.

Il regista/produttore esecutivo Jeff Fowler ha diretto l'episodio pilota e ha contribuito a conferire alla serie il caratteristico stile di animazione cinematografica del film. La serie è stata creata da John Whittington, sceneggiatori di Sonic 2 che è tornato per scrivere l'episodio pilota, e Toby Ascher. Oltre a Idris Elba nel ruolo del protagonista, il cast di doppiatori di Knuckles includerà anche Adam Pally nel ruolo di Wade, oltre a Cary Elwes, Edi Patterson, Rory McCann, Julian Barratt, Scott Mescudi e Christopher Lloyd.

Per quanto riguarda gli easter-egg dedicati ai videogame di Sonic Whittington ha promesso ai fan diversi riferimenti, in particolare per quanto riguarda il livello IceCap Zone' presente nel videogioco originale Sonic the Hedgehog 3 e lo stage 'Casino Night Zone'.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Knuckles.

