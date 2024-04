Knuckles, Idris Elba si fa i complimenti da solo: 'Penso di aver fatto un buon lavoro'

Mentre è sempre più vicina la data di debutto di Knuckles su Paramount+, in una recente intervista, Idris Elba, chiamato a prestare la voce al protagonista dello spin off, ha voluto ribadire come sia stato soddisfatto del lavoro che ha portato a termine per portare in vita il personaggio dell’amata franchise nato dalla saga videoludica.

Dopo aver visto il nuovo poster relativo a Knuckles, torniamo ad occuparci della serie in uscita alla fine di aprile 2024 sul canale in streaming per riportare le parole di Idris Elba a margine dell’anteprima.

Intervistato da Entertainment Tonight, l’attore ha spiegato: “È davvero divertente esplorare Knuckles, perché è un personaggio particolare e in questa serie televisiva è un pesce fuor d’acqua. È, in un certo senso, come un ragazzino che sta esplorando la Terra, gli esseri umani e le persone. È divertente recitare, è molto divertente fare il doppiatore. L’universo di Sonic ha fatto crescere i personaggi che amiamo. Penso di aver fatto un ottimo lavoro nel tirare fuori Knuckles, perché è un personaggio molto amato fai grandi fan sfegatati di Sonic… è una parte importante”.

Quindi Elba ha parlato, senza sbottonorasi troppo, del prossimo capitolo cinematografico della saga: “Non posso anticipare nulla. No, davvero. Non so neanche cosa succederà nel film. No, sto scherzando. Posso dirvi che è super emozionante e posso dirvi che si addentra davvero nell’universo di Sonic. Penso che il 3 sia probabilmente quello dedicato a tutti i veri fan sfegatati di Sonic. Ci saranno un sacco di easter egg. Jim è incredibile. Che performance. È fantastico lavorare con lui, anche se non sono mai lì con lui. Ma posso sentire la sua voce. Una bomba”.

In attesa di poter vedere Knuckles e di scoprire qualcosa di più su Sonic 3, vi lasciamo al bellissimo trailer di Knuckles.

