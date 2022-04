Knuckles, Jeff Fowler sullo spin-off di Sonic:'È ancora presto per la serie!'

In una recente intervista il regista di Sonic 2, Jeff Fowler, ha parlato della futura serie spin-off per Paramount+ che ruoterà intorno a Knuckles. Prima del suo debutto nel sequel di Sonic, la serie sul personaggio è stata annunciata all'investor Event di Viacom, insieme ad un terzo film sul riccio blu. Ecco le parole del regista.

"Oh, è molto presto per tutto questo [la serie su Knuckles]. Una cosa che già sapevo dopo aver finito il film è che le persone avrebbero adorato questo personaggio. Ameranno Idris [Elba, voce di Knuckles] nel ruolo e vorranno assolutamente di più da Knuckles. Quindi in questo momento l'obiettivo è soltanto quello di far entusiasmare le persone e spingerle a vedere il sequel. Poi ci dirigeremo lì. È un personaggio così meraviglioso che ci sono così tanti modi diversi in cui ci si può spingere [nella serie] per i quali i fan potrebbero entusiasmarsi per cui spero che tutto ciò accada molto presto. Ma per ora sono davvero entusiasta di convincere le persone a vedere il sequel" ha dichiarato a DiscussingFilm.



La serie su Knuckles è un'idea che affascina gli appassionati di Sonic. Inizialmente è nemico del protagonista (Ben Schwartz) e dalla parte del Dr. Robotnik (Jim Carrey). Resosi conto del suo errore, Knuckles si unisce a Sonic e a Tails (Colleen O'Shaughnessey) per sconfiggere il malvagio scienziato in una battaglia epica.

I tre faranno di tutto per diventare i guardiani dello Smeraldo.



Knuckles è sempre stato uno dei personaggi preferiti dai fan di Sonic e con le maggiori potenzialità. Idris Elba è pronto a tornare a prestare la voce al personaggio anche in una serie tv che permetterà di ampliare le possibilità narrative dell'amico di Sonic.

