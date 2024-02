Knuckles è già da record: il trailer dello spin-off di Sonic fa la storia di Paramount+

La serie Knuckles è solo l'ultimo risultato di un franchise che, sin dal suo arrivo nelle sale con il primo film su Sonic, ha saputo regalare emozioni a grandi e piccini. In questo modo ha portato anche alla riscoperta di un brand che nei decenni non ha mai smesso realmente di esistere nelle menti degli appassionati.

Ecco quindi che il nuovo trailer di Knuckles ha confermato quanto detto sopra. Il video ha infatti attualmente battuto tutti i record della piattaforma Paramount+, in sole ventiquattr'ore.

Questo ha indubbiamente rappresentato un momento che rientrerà nella storia della piattaforma, facendo pensare come sia effettivamente la situazione più adatta per portare anche sul piccolo schermo quei personaggi che il pubblico ha imparato ad amare non solo nei videogiochi, ma anche sul grande schermo.

Oltre a questo, il primo sguardo allo show è finito anche in trend sui social e su You Tube, elementi ulteriori che confermano quanto gli spettatori siano desiderosi di vedere come se la caverà l'amico del riccio blui, Knuckles, in questa manciata di puntate su di lui incentrate.

Voi che ne pensate? Siete in trepidante attesa per l'arrivo della serie? Fatecelo sapere. In fine, sapevate che Jim Carrey tornerà ancora in Sonic 3? Le aspettative sono alle stelle!