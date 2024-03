Knuckles sembra uno sceriffo western nel nuovo poster della serie tv Paramount+

Il nuovo poster promozionale dedicato alla serie tv su Knuckles è stato pubblicato sui profili social dell’universo cinematografico di Sonic, regalando ai fan dei personaggi del videogioco un’inattesa e piacevole sorpresa nell’aspetto del protagonista e diventando presto motivo di discussione sulla rete.

Dopo aver mostrato il trailer di Knuckles, torniamo ad occuparci dello show spin-off degli adattamenti cinematografici del franchise videoludico per condividere il poster della nuova serie che vede in primo piano il protagonista con indosso il cappello da cowboy mostrato per la prima volta nell’OAV del 1996.

L’immagine ricorda anche la data d’uscita dei primi sei episodi, prevista per il 26 aprile 2024 sulla piattaforma di streaming Paramount+.

Il nuovo live action, ambientato tra il secondo e il terzo capitolo della saga cinematografica, seguirà il protagonista in un viaggio esilarante e ricco d’azione alla scoperta di se stesso dopo aver accettato di addestrare Wade come suo protetto e di insegnarli le vie del guerriero Echidna.

Tutto il team creativo dei film, compreso Jeff Fowler, regista dell'episodio pilota, è tornato per la serie, garantendo in questo modo una continuità stilistica e di contenuti tra i vari prodotti dedicati alla creatura di Sega.

I fan sembrano aver reagito in maniera assolutamente positiva alla svolta nostalgica data dal copricapo di Knuckles, dicendosi impazienti di poter vedere il nuovo show sul piccolo schermo di casa.

In attesa di capire come si collegherà ai film e di scoprire se la fiducia dei fan sarà rispettata nel migliore dei modi, vi lasciamo a tutto quello che c’è da sapere sul cast di Knuckles.

