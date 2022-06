Knuckles, la serie spin-off introdurrà direttamente Sonic 3

La possibilità di vedere in futuro un universo cinematografico condiviso di Sonic the Hedgehog, in stile MCU per intenderci, potrebbe essere a questo punto più reale che mai.

Con il secondo capitolo con protagonista la mascotte di casa SEGA, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Sonic the Hedgehog 2 e che sta per finire la sua corsa nei cinema, la realizzazione di un terzo film è sulla buona strada. Inoltre, nella pellicola vedremo probabilmente un certo antieroe nero e rosso che ha polarizzato il fandom per anni.

Come già affermato dagli autori, che vorrebbero introdurre Knuckles in Sonic 3, il personaggio avrà sempre più importanza in futuro. Infatti, Knuckles avrà una serie spin-off a lui dedicata, che vedrà Idris Elba prestare la voce al protagonista e che andrà quindi ad espandere l'universo di Sonic anche sul piccolo schermo.

Tutto questo ci suggerisce l'esistenza di un grande piano per il futuro dell'universo di Sonic the Hedgehog, anche grazie alla conferma che la serie sarà direttamente collegata al prossimo terzo film del franchise, come rivelato dal CEO della Paramount Pictures Brian Robbins in un intervista a Variety:

“Non puoi semplicemente fare un film, vedere come va e poi decidere di farne un altro, perché se lo fai, passeranno anni tra i sequel. Come per Sonic, prenderemo un personaggio spin-off come Knuckles e ne faremo una miniserie su Paramount+, che ci porterà nel terzo film di Sonic con molti Easter Eggs".