Knuckles, in che modo Sonic 2 ci prepara allo spin-off di Paramount+?

Sonic 2 sta già infrangendo record al botteghino, segno che il franchise è tornato alla carica più forte che mai, proprio come si aspettava Paramount che ha già annunciato Sonic 3 e una serie su Knuckles... Ma come potrebbe essere strutturata quest'ultima?

Finalmente il secondo capitolo delle avventure di Sonic è arrivato al cinema, e questa volta assieme al riccio blu titolare abbiamo potuto vedere anche Miles Prower a.k.a. Tails e Knuckles l'Echidna, due dei personaggi più popolari del franchise.

E mentre la scena post-credit di Sonic 2 rivela una grande sorpresa per il terzo film, dando un'idea di che direzione potrebbe prendere la pellicola, noi ci chiediamo adesso quale strada invece percorrerà la serie tv di Paramount+.

Al momento non sappiamo ancora quando sarà ambientata di preciso la serie, nel caso in cui si decidesse di proseguire dagli eventi del film è possibile che vengano introdotti numerosi personaggi del franchise, inclusi alcuni Echidna (anche se e forse proprio perché nella pellicola è stata posta molta enfasi sul fatto che Knuckles fosse l'ultimo della specie) come Julie-Su (l'interesse amoroso di Knuckles), Locke (il padre di Knuckles) e Dimitri (la sua nemesi).

Potrebbero poi fare la loro comparsa anche Tikal, la figlia del Capo Echidna Pachacamac, che in passato utilizzò il proprio spirito per sigillare il guardiano Chaos nel Grande Smeraldo, e Shade, la leader delle Maurauder Forces.

Con questa moltitudine di personaggi a disposizione, ce ne sarebbero di storie da raccontare... E chissà quali sceglieranno di portare sullo schermo per lo spin-off di Knuckles.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.