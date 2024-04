Knuckles, svelati i titoli di tutti gli episodi della serie tv di Sonic?

Dopo aver rivelato la durata approssimativa degli episodi di Knuckles, l'insider Cryptic HD Quality torna a fornire delle nuove informazioni sull'atteso spin-off live action di Sonic, andando ancora di più nel dettaglio.

Nel post condiviso sul suo account X, Cryptic HD Quality svela i titoli e la durata di ciascun episodio, che vi riportiamo di seguito:



Episodio 1 - The Warrior - 33 minuti



Episodio 2 - Don't Ever Say I Wasn't There For You - 25 minuti



Episodio 3 - The Shabbat Dinner - 28 minuti



Episodio 4 - The Flames of Disaster - 24 minuti



Episodio 5 - Reno, Baby - 30 minuti



Episodio 6 - What Happens in Reno, Stays in Reno - 29 minuti



La durata dello show si aggirerà quindi attorno alle 3 ore totali, confermando quanto detto dall'insider nel suo post precedente. Ricordiamo che Knuckles verrà distribuita su Paramount+, nella sua interezza, a partire dal 27 aprile 2024. Il grande riscontro di pubblico ottenuto dal trailer di Knuckles al momento della sua pubblicazione aveva testimoniato la grande attesa verso questo prodotto, dedicato ad uno dei personaggi più rappresentativi della saga di Sonic.



Knuckles ha fatto il suo ingresso sul grande schermo soltanto con Sonic 2, che di fatto ha posto le basi per lo spin-off televisivo: da un punto di vista cronologico, quest'ultimo si colloca infatti tra il secondo e il terzo film. Da qui, l'importanza della serie televisiva, che svilupperà ulteriormente il personaggio, in vista del prossimo lungometraggio che vedremo al cinema. Tra i personaggi, oltre (ovviamente) a Knuckles e Wade, incontreremo anche The Butcher, un ex accolito di Dr Robotnik che mira ad ottenere. poteri del protagonista.

