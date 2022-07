Koala Man, Hugh Jackman presterà la voce a uno dei personaggi della serie Hulu!

Dopo i suoi impegni a Broadway, dove è stato impegnato con una produzione di The Music Man, Hugh Jackman è pronto a tornare sul piccolo schermo. Questa volta, però, l'attore presterà soltanto la sua voce a uno dei protagonisti di Koala Man, Big Greg.

Il nuovo show animato di Hulu racconterà la storia di Kevin, un padre di mezza età che nasconde un'identità segreta. L'uomo ha una grande passione per il rispetto delle regole e per far sì che la piccola criminalità nella città suburbana australiana di Dapto si estingua. Proprio in nome di ciò farà tutto il necessario per sconfiggere i cattivi, gli orrori soprannaturali e tanti altri. In tutto questo il Big Greg di Jackman sarà l'uomo più amato di Dapto e il capo del consiglio comunale.

Koala Man, prodotta dal co-creatore di Rick e Morty Justin Roiland e dagli sceneggiatori di Pokemon: Detective Pikachu Dan Hernandez e Benji Samit, è stata creata dall'animatore australiano Michael Cusack, che darà anche la voce a Kevin.

Come sappiamo Hulu ha avuto una certa fortuna con le sue serie animate, come il successo Hit-Monkey, e si prepara adesso a lanciarne di nuove e a riproporne di vecchie: ad esempio sta lavorando a un ritorno di Futurama. Siete pronti ad accogliere anche Koala Man tra le novità? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progetto!