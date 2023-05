Kong: Skull Island, finalmente è arrivato: ecco il trailer ufficiale della serie Netflix

Un grande scimmione in un'isola ricca di teschi: è arrivato il trailer ufficiale di Kong: Skull Island, nuova serie animata che sarà disponibile solamente su Netflix e che arriverà tra pochissimo.

"Bentornati nell'Isola di Kong. Il leggendario Kong: Skull Island debutterà il 22 Giugno solo su @Netflix", così si legge sul post Twitter che potrete trovare in calce.

"Sai come chiamano quel posto? L'isola del Teschio": così inizia il trailer della nuova serie animata Netflix che vede la gigantesca creatura come padrona di un'isola gigantesca e ricca d'insidie. Si alternano alcune immagini di un elicottero che si avvicina ad una terra isolata, un gruppo di escursionisti che l'osserva, e un mare in tempesta... o forse non proprio: dalle acque emergono dei giganteschi tentacoli lilla che riducono in brandelli il mezzo, che a confronto sembra una briciola in mezzo alla vastità del cielo.

Diverso tempo fa veniva rilasciata la prima immagine di Skull Island: da allora ne è passato di tempo (pensate, quasi un anno!). L'immagine mostrava una grossa impronta sulla sabbia di notte, confrontata con un piccolissimo omino al suo interno.

Skull: Island tratterà probabilmente degli eventi antecedenti a Godzilla vs. Kong del 2021 (al fine del quale Kong passa dall'Isola del Teschio alla Terra Cava, dopo la collisione tra i due giganti. Nel frattempo, Legendary sta lavorando su un sequel di Godzilla vs Kong: la battaglia non è ancora finita.