Kong: Skull Island, Netflix rilascia la prima immagine della serie dedicata al kaiju

Dopo aver svelato il cast vocale di Entergalactic, nel corso della Geeked Week Netflix ha anche rilasciato la prima immagine ufficiale di Kong: Skull Island, la serie animata dedicata alla celebre scimmia gigante originaria della leggendaria Isola del Teschio.

L'immagine mostra una spiaggia in cui due minuscoli umani si trovano all'interno di un'impronta colossale lasciata da King Kong. Sebbene non si sappi ancora molto su questa produzione, la serie animata in questione dovrebbe seguire un gruppo di naufraghi che cercano di sopravvivere sull'isola che ospita creature giganti.

Non è ancora chiaro nemmeno quando Kong: Skull Island si svolgerà nella timeline MonsterVerse di Legendary, ma dovrebbe mostrare eventi accaduti prima di Godzilla vs. Kong del 2021. Questo perché, alla fine di Godzilla vs. Kong, il primate gigante si trasferisce dall'Isola del Teschio e inizia a vivere nella Terra Cava, il regno sotterraneo che esiste sotto la crosta terrestre.

Tuttavia è comunque lecito ritenere che Skull Island abbia luogo dopo gli eventi di Kong: Skull Island del 2017, il film con Tom Hiddleston ambientato negli anni '70 che segue un'operazione militare in cui uno sfortunato gruppo di ricercatori cade vittima delle numerose creature mortali che abitano il luogo. Con una grafica mozzafiato e incredibili combattimenti tra mostri, Kong: Skull Island ha introdotto una versione primordiale del leggendario primate, ancora una giovane creatura che non ha raggiunto piena consapevolezza della sua forza.

Oltre a sviluppare Skull Island con Netflix, Legendary sta già lavorando a un sequel di Godzilla vs. Kong per portare il MonsterVerse in nuove direzioni, spiegando cosa è successo dopo il duello contro Mechagodzilla, un mostro creato da mani umane che King Kong e Godzilla hanno sconfitto unendo le proprie forze.

Cosa ne pensate di questa serie? Ditecelo nei commenti.