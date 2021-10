Kourtney Kardashian sposa Travis Barker: romantica proposta di matrimonio in spiaggia

Con un post sui social network Kourtney Kardashian ha annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio di Travis Barker, suo compagno meno di un anno, noto per essere il batterista del gruppo musicale chiamato Blink-182.

La maggiore delle sorelle Karsdashian, già madre di tre figli nati dalla lunga relazione con Scott Disick, ha detto si alla romantica proposta di matrimonio fatta su di una spiaggia privata ricoperta da migliaia di rose rosse. Questo sarebbe il primo matrimonio per Kourtney, che qualche tempo fa non si era mostrata molto favorevole alle nozze quando il padre dei suoi figli le aveva chiesto di sposarlo.

Secondo quanto riferito dalle testate di gossip americano, Kourtney e Travis erano insieme a New York per alcuni impegni lavorativi e, sulla strada del ritorno verso la casa di Los Angeles, il batterista ha fatto una inaspettata deviazione per Montecito, per fare la romantica proposta di matrimonio alla sua compagna sulla spiaggia privata del Rosewood Mirmar Hotel, un luogo particolarmente caro alla coppia.

Insomma, mentre Kim Kardashian ha annunciato la fine del suo matrimonio con Kanye West, sua sorella maggiore sembra finalmente pronta a fare il grande passo. A proposito di star dello show biz, a quanto pare Selena Gomez e Chris Evans avrebbero iniziato a frequentarsi. La coppia non ha ancora ufficializzato la relazione ma i ben informati sui fatti sono ormai certi della loro liason.