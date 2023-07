Krapopolis: data d'uscita della nuova serie animata dell'autore di Rick and Morty

Dopo la data d'uscita di Strange Planet, in arrivo questa estate su Apple TV+, è stata svelata la data in cui debutterà anche un'altra nuova serie d'animazione targata Dan Harmon, ovvero il co-autore di Rick and Morty e Community. Stiamo parlando di Krapopolis, serie che come suggerisce il titolo sarà ambientata nella mitica Antica Grecia.

La serie animata farà il suo debutto sui canali della Fox il 24 settembre prossimo con i primi due episodi e farà parte del nuovo pacchetto di offerta del network; parlando del palinsesto, andrà in onda subito dopo I Simpson e prima di Bob's Burgers e I Griffin.

Secondo la sinossi ufficiale, "Krapopolis è ambientato nella mitica Grecia antica. Racconta la storia di una famiglia disfunzionale di umani, dei e mostri che si cimentano nella gestione delle prime città del mondo - senza cercare di uccidersi a vicenda, s'intende".

Già rinnovata per altre due stagioni, Krapopolis potrà contare su un cast vocale che comprende Hannah Waddingham, Richard Ayoade, Matt Berry, Pam Murphy e Duncan Trussell. Krapopolis è creata e prodotta esecutivamente da Harmon. È prodotta da Bento Box Entertainment della Fox. Jordan Young è lo showrunner della prima stagione mentre Alex Rubens sarà lo showrunner della seconda e terza stagione.

Nel frattempo, pare che lo sciopero degli sceneggiatori abbia rallentato il film di Community annunciato lo scorso anno.

Krapopolis è stata commissionata per la prima volta alla Fox nel giugno 2020, quando Harmon ha firmato un contratto di esclusiva per la rete televisiva. Sarà la prima serie animata di proprietà della Fox.

Il via libera al progetto è stato dato nel febbraio 2021. Il debutto della serie era inizialmente previsto per il 2022, prima di essere posticipato a maggio 2023 e ora a settembre. È stata rinnovata per una seconda stagione nell'ottobre 2022 e per una terza stagione nel marzo 2023.