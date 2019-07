Kristen Bell 'combatte il crimine da donna' nel primo poster del revival di Veronica Mars

È tutto pronto per il lancio su Hulu dell'attesissima quarta stagione revival del cult Veronica Mars, la serie thriller dedicata alla giovane investigatrice adolescente interpretata da Kristen Bell, nei nuovi episodi cresciuta anche dopo il film del 2014, come possiamo vedere anche nel poster.

"Continua a combattere il crimine da ragazza", dice la tag line ufficiale del poster e della stagione, mostrando un accattivane font da giallo anni '50 e messo in bella vista davanti a una Veronica Mars seduta sulla sedia del suo ufficio. C'è molta attesa introno a questi nuovi 8 episodi, per quattro dei quali Hulu ha anche diffuso la sinossi ufficiale online. Eccola:



4x01: Spring Break Forever - Il panico si diffonde a Neptune quando scoppia una bomba durante le vacanze di primavera. Veronica e Keith vengono assoldati dalla ricca famiglia di una delle vittime dell'esplosione per scoprire il responsabile.

4x02: Chino and the Man - Veronica e Keith iniziano le indagini. Il loro coinvolgimento mette in difficoltà il capo della polizia Langdon. Penn rivela pubblicamente la sua teoria sul colpevole dell'esplosione. Nel frattempo, Matty Ross, un ragazzo del luogo, comincia a indagare per conto suo per scovare l'assassino del padre.

4x03: Keep Calm and Party On - Daniel Mallof, il cliente di Veronica e Keith, confessa una scioccante verità. Lo Sheriffo Langdon restringe la cerchia dei sospetti. Veronica e Matty fanno gioco di squadra, proprio quando l'intera indagine viene messa sottosopra.

4x04: Heads You Lose - Convinta che il colpevole sia ancora lì fuori, Veronica fa visita a Chino per capire qualcosa di più su Clyde e Big Dick. Il Sindaco Dobbins chiede aiuto all'FBI, e un ex di Veronica fa il suo ritorno a Neptune. Veronica deve affrontare il suo borseggiatore.



Veronica Mars è attesa su Hulu il prossimo 26 luglio.