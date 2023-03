Kristen Bell sarà la protagonista di una nuova serie comedy di Netflix

Netflix ha dato il via libera a una serie di genere comedy, attualmente senza titolo, creata e prodotta da Erin Foster, interpretata e prodotta da Kristen Bell e prodotta da Steven Levitan. Per l'attrice si tratta del secondo progetto consecutivo con il colosso dello streaming dopo la serie La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

Si tratterà della prima serie prodotta da 20th Television per Netflix da quando lo studio è entrato a far parte della Disney, una manovra che rende evidente l'esigenza di cominciare a produrre contenuti anche per altri streamer e non solo per il proprio se si vogliono aumentare i profitti e la redditività. Sotto l'amministratore delegato Bob Iger, la Disney ha esplorato la possibilità di concedere in licenza più contenuti cinematografici e televisivi ai rivali.

20th Television è stato il primo grande studio televisivo a portare una serie originale su Netflix con il revival di Arrested Development più di dieci anni fa. Le più recenti serie originali della 20th TV sullo streamer sono state The Politician e Ratched di Ryan Murphy e la commedia animata Hoops, che hanno debuttato tutte nel 2020. Anche la maggior parte dei titoli della library dello studio, come American Horror Story, American Crime Story e Pose, oltre a tutti gli episodi di Arrested Development, hanno lasciato Netflix negli ultimi due anni per trasferirsi su Hulu, piattaforma controllata dalla Disney.

La serie senza titolo di Kristen Bell (precedentemente conosciuta col titolo di Shiksa), che era in trattative con lo streamer da un paio di mesi, si baserà vagamente sulle esperienze reali vissute dalla Foster. Sarà incentrata sull'improbabile relazione tra una donna irriverente, schietta e agnostica (Bell) e un rabbino non convenzionale.

La Bell, di recente, è stata anche protagonista di The Good Place, cancellata dopo la quarta stagione.