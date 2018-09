Kristen Bell: il revival di Veronica Mars avrà toni più maturi!

Mentre si diffondono le notizie sui ritorni nel cast del revival di Veronica Mars, Kristen Bell svela in un'intervista quali saranno i toni dello show.

Ecco le parole di Bell all'Entertainment Tonight:"Sarà uno show molto più maturo. Nel tempo siamo tutti cresciuti: la serie tv, il personaggio di Veronica Mars, i fan che sono rimasti fedeli alla serie per 15 anni. Lo stesso mondo degli show televisivi è cambiato profondamente rispetto a quando abbiamo iniziato nel 2007".



Kristen Bell ha anche sottolineato che col revival ritorneranno molti personaggi della serie originale, ma ne debutteranno anche di nuovi. Su di loro erano già circolate delle brevi descrizioni che svelavano la loro identità. Negli episodi conosceremo ad esempio una ricca famiglia che chiederà l'aiuto di Veronica Mars, il proprietario di un nightclub, un nuovo sceriffo e due sicari del cartello messicano.



L'attrice riconosce l'importanza che la serie ha avuto per migliaia in tutto il mondo: "Veronica Mars, tra tutti i progetti a cui ho partecipato, è quello che ha fatto più presa sul pubblico. Sono i fan stessi della serie a dirmi quanto lo show sia stato importante nella loro vita. Questo mi suggerisce che dobbiamo continuare a lavorarci".



Le otto puntate del revival di Veronica Mars usciranno prossimamente sulla piattaforma di streaming Hulu. Gli attori già annunciati sono, oltre a Kristen Bell (impegnata di recente sulla serie tv comica The Good Place), Jason Dohring, Francis Capra, Percy Daggs III e David Starzyk. Rob Thomas, il creatore originale della show, tornerà anche per questa stagione e scriverà la sceneggiatura del primo episodio.