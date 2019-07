Kristen Bell spiega com'è cambiata Veronica Mars nella serie tornata su Hulu

Veronica Mars è tornata su Hulu e i personaggi che hanno fatto innamorare i fan nella serie tv e nel film precedente presenteranno delle modifiche rispetto al passato. Soprattutto Veronica Mars, la protagonista, mostrerà dei cambiamenti rispetto alle precedenti apparizioni. Sulla questione è intervenuta Kristen Bell, intervistata da Comicbook.

Secondo l'attrice, Veronica si trova in un mondo profondamente cambiato rispetto all'ultima volta in cui il pubblico l'ha vista apparire sul piccolo schermo:"Si, è interessante. Delle piccole cose sono cambiate nella sua vita ma soprattutto è la prospettiva che è cambiata. Abbiamo fatto le prime tre stagioni in cui era al liceo, poi abbiamo girato il film, una lettera d'amore per i fan. C'era qualsiasi easter egg, tutto ciò che avrebbero voluto vedere perché quello era il loro film. Questa nuova stagione presenta un mondo più oscuro per Veronica".



"Sai che sta ancora uscendo con Logan ma c'è questo strano cambiamento, perché lui è stato il bad boy di tutta la sua vita e ora dopo dieci anni di terapia ha avuto un'evoluzione mentre è Veronica quella impantanata. Il mondo intorno a Veronica è più oscuro e più pericoloso perché è il mondo adulto. Il mondo in cui recitano gli adulti e non vivono i bambini. Tutto ciò che la riguarda è più adulto".

Veronica Mars è interpretata da Kristen Bell, Enrico Calantoni, Percy Daggs III, Jason Dohring, Daran Norris e Patton Oswalt.

Il futuro riserverà una Veronica Mars alla Agatha Christie? Qualche giorno fa Kristen Bell si è espressa anche sullo scioccante finale del revival.