Kristen Bell tornerà come voce narrante di Gossip Girl per il reboot di HBO Max

Attenzione, Upper East Sider: Kristen Bell tornerà a raccontarvi le avventure dei neyorchesi più in di Manatthan nel reboot di Gossip Girl di HBO Max.

Come ci conferma Variety, Kristen Bell (Veronica Mars, Frozen - Il Regno di Ghiaccio) ha già firmato per tornare come voce narrante nel reboot di HBO Max di Gossip Girl.



La serie ispirata dai libri di Cecily von Ziegesar e portata per la prima volta sullo schermo nel 2007 dal network americano The CW verrà riadatatta ai "tempi moderni", e sarà dunque ambientata 8 anni dopo il finale della sesta stagione andato in onda nel 2012.



Lo show seguirà una nuova generazione di studenti dell'élite newyorchese che verranno introdotti all'occhio sempre vigile di Gossip Girl. Stando alla sinossi ufficiale, il fulcro della serie sarà quanto è effettivamente cambiato il panorama socio-culturale della Grande Mela grazie all'influenza dei social media.



La Bell presterà dunque di nuovo la voce allo show ideato dai creatori della serie originale, Josh Schwartz e Stephanie Savage.



Kristen sarà a breve nelle sale con il sequel di Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, e ha da poco fatto il suo ritorno in tv con il revival di Veronica Mars, oltre che con l'ultima stagione di The Good Place.