Kristen Stewart debutta alla regia con The Chronology of Water: sono in corso i casting

Questo mese si è parlato molto di Kristen Stewart, che è stata accostata al ruolo di Joker dai fan, cosa che l'attrice stessa ha trovato assurda. Mentre commenta i suoi film, dicendo di averne fatti solo cinque veramente buoni in carriera, l'attrice è impegnata nei casting della sua prima pellicola da regista, intitolata The Chronology of Water.

Il film sarà basato sul libro di memorie di Lidia Yuknavitch, e durante un Podcast di Variety l'attrice ha svelato qualcosa al riguardo. "Stiamo facendo il casting proprio ora", ha detto Stewart. "Ci stiamo mettendo insieme e ci stiamo pensando da tanto tempo. Sono così entusiasta. Ci è voluto il tempo necessario. Alcune di queste cose richiedono un decennio per essere realizzate e messe insieme. [...] Ora stiamo trovando la nostra Lidia Yuknavitch".

Ci si chiede, ovviamente, parlando di una storia basata su un libro di memorie, chi sarebbe l'attrice più adatta a interpretare Lidia Yuknavitch. Qualcuno ipotizza che potrebbe essere proprio Stewart, che però risponde subito dicendo che non c'è una parte per lei nel film. "Immagino che a seconda di chi interpreterà Lidia, potrei forse vestire i panni della sua sorella maggiore, ma probabilmente no. Continuo a cercare un modo per entrare [nel film], ma non credo che lo farò."

Stewart vorrebbe infatti concentrarsi principalmente sulla regia. Ma prima dovrà trovare la sua Lidia. Nel frattempo, mentre attendiamo notizie sul suo nuovo film, aspettiamo con impazienza di vederla nell'attesissimo Spencer che noi abbiamo guardato in anteprima, e in cui vestirà i panni di Lady Diana.