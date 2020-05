Kristin Kreuk, dopo Smallville entrerà anche nell'Arrowverse?

Il Clark Kent di Smallville non fu l'unico ad innamorarsi perdutamente dell'incantevole Lana Lang interpretata da Kristin Kreuk: anche il pubblico prese subito in simpatia il personaggio, e potrebbe succedere di nuovo se l'attrice decidesse di entrare a far parte dell'Arrowverse.

In un'intervista per TVLine ha ammesso di essere disposta a salire a bordo: "Sì, certamente, dipende dal ruolo. Sarebbe davvero divertente". In effetti la cosa non è totalmente campata in aria, visto che il suo collega Tom Welling è già entrato ufficialmente nell'Arrowverse, grazie ad una breve apparizione durante il crossover Crisi Sulle Terre Infinite.

Tra viaggi nel tempo e realtà parallele, Kreuk potrebbe seguire il suo esempio e tornare nella parte che aveva interpretato in Smallville, anche se attualmente il ruolo è stato affidato ad Emmanuelle Chirqui. Non si può mai dire, ma è più probabile che, con le condizioni giuste, la vedremo interpretare qualche altro personaggio importante. L'attrice è comunque contenta che la realtà narrativa di cui ha fatto parte nei primi anni 2000 sia entrata nel canone dell'Arrowverse: "È grandioso che Smallville sia stato incorporato nelle attuali serie ispirate ai fumetti. Sembra proprio che siamo nel canone anche noi, il ché è perfetto".

Kreuk ha concluso dichiarandosi entusiasta per la nuova Lana di Superman and Lois. Vi piacerebbe rivederla in una nuova serie dell'Arrowverse? Quale ruolo sarebbe perfetto per lei? Fatecelo sapere nei commenti!