Kristofer Hijvu, la star di Game of Thrones condurrà una competizione a tema vichingo

Kristofer Hivju, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il bruto Tormund in Game of Thrones, presenterà su Smithsonian Channel una competizione in cui i partecipanti dovranno vivere come dei reali vichinghi.

Con il titolo provvisorio di "Ultimate Viking", lo show ha ricevuto il via libera per 8 episodi e debutterà sul network nel corso del 2021. L'attore condurrà al fianco della moglie Gry Molvær Hivju.

Ogni episodio esplorerà un aspetto diverso della vita vichinga per scoprire come com'era la vita dei guerrieri norreni oltre 1000 anni fa. I partecipanti, delle persone comuni, prenderanno parte a spedizioni straordinarie nelle dure condizioni nordiche, con clan che competeranno l'uno contro l'altro in una serie di missioni di sopravvivenza autentiche e spesso estreme, sfide e imprese basate su fatti storici, letterature e prove archeologiche.

All'interno della pagine potete trovare il video della casting call di Ultimate Vikings, in cui i due presentatori chiamano a raccolta i potenziali aspiranti vichinghi.

"Siamo davvero entusiasti di presentare questa serie di avventura storica ambientata nel nostro bellissimo paese, la Norvegia", hanno dichiarato gli Hivju (via The Wrap). "Siamo orgogliosi di poter mostrare i fiordi, l'oceano e le montagne selvagge che i nostri antenati hanno visto. Per noi, questa serie è un'esperienza realmente estrema basata sulla società vichinga, ambientata nel cuore della terra dei Vichinghi. Sarà emozionante, ambiziosa e basata su fatti storici."

Intanto, vi ricordiamo che Hijvu debutterà nella seconda stagione di The Witcher come interprete di Nivellen.