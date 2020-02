Kristofer Hivju confermato nel ruolo di Nivellen in The Witcher

Dopo le voci che si rincorrono da mesi sul suo possibile coinvolgimento nella seconda stagione, è arrivata la conferma dell'ingaggio di Kristofer Hivju, star de Il trono di spade, nella serie Netflix The Witcher, nel ruolo di Nivellen. Hivju è stato scelto per il ruolo di 'Nigel', nome in codice per indicare proprio Nivellen.

'Nigel' o Nivellen viene descritto come un uomo carismatico, spiritoso e divertente. Proviene da una famiglia aristocratica ed è stato maledetto per i crimini commessi in passato. Il ruolo è descritto come fisicamente impegnativo con una gamma emotiva piuttosto vasta.

Come suggerisce il report del casting, Nivellen apparirà soltanto nel primo episodio della seconda stagione.

All'inizio della seconda stagione The Witcher proporrà un adattamento di A Grain of Truth. L'attore norvegese Kristofer Hivju è conosciuto per il ruolo di Tormund nella serie HBO, Game of Thrones, mentre al cinema è apparso in film come l'acclamato Forza Maggiore e Fast & Furious 8, diretto da F. Gary Gray.

Nel 2011 ha interpretato il ruolo di Jonas nel prequel de La cosa, cult diretto da John Carpenter.

La prima stagione di The Witcher ha visto protagonista Henry Cavill nel celebre ruolo di Geralt di Rivia.

The Witcher è la serie più seguita al mondo mentre qualche giorno fa Henry Cavill ha voluto fare gli auguri a tutti i single a San Valentino.