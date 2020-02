Kristofer Hivju di Game of Thrones parla delle prossime avventure di Jon e Tormund

Dopo la delusione dei fan a causa della smentita di un finale alternativo di Game of Thrones, tutti gli appassionati alle vicende nate dalla mente di George R.R. Martin potranno tirarsi su di morale leggendo le parole di Kristofer Hivju.

Intervistato da Entertainment Weekly, l'attore interprete di Tormund parla delle prossime avventure dei due personaggi, entrambi esiliati oltre la Barriera: "Jon è in un momento molto depresso, quindi ha bisogno di Tormund per tirarlo su di morale, magari attorno ad un fuoco per scaldarsi entrambi. Anche Tormund ha il cuore distrutto, quindi potranno parlare di questo".

Continua poi parlando di quella che è stata l'ultima reunion del cast della serie, avvenuta in occasione dei SAG Awards: "Non sembrava fosse finita, ti saluti dopo la fine delle riprese, dopo la messa in onda e infine quando partecipi alle cerimonie di premiazione. Questa sembra essere stata l'ultima occasione, ci siamo sentiti bene".

Parlando del suo personaggio ha poi aggiunto: "Ho dato tutto a Tormund. Amo i cambiamenti che ha affrontato, si è innamorato ed è anche diventato una specie di spalla comica. Ha iniziato come un antagonista della serie ed è diventato un orso amichevole".

Nel frattempo anche l'autore della serie di libri ha parlato del finale dello show, come potete leggere nella nostra notizia sulle parole di George R.R. Martin sulla conclusione di Game of Thrones.