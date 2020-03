Anche Kristofer Hivju è risultato positivo al CoronaVirus

Com'è noto, il numero di contagiati per il COVID-19 cresce di ora in ora e stavolta a farne le spese è Tormund Veleno dei Giganti: purtroppo anche l'attore Kristofer Hivju è risultato positivo al tampone per il CornaVirus

A darne notizia lo stesso Hivju con un post Instagram, similmente a quanto fatto prima di lui da Tom Hanks, risultato anch'egli positivo insieme alla moglie Rita Wilson

Ecco il messaggio che segue il post (in calce):

"Saluti dalla Norvegia! Mi dispiace annunciare che oggi sono risultato positivo al test per il COVID -19. Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento a casa per tutto il tempo che servirà. Stiamo tutti bene, solo io ho un lieve raffreddore."

Continua poi, dedicando un pensiero a tutti coloro che come lui, ma in condizioni molto più gravi, stanno affrontando il virus:

"Ci sono persone che rischiano davvero molto per questo Virus e una diagnosi del genere per loro potrebbe essere fatale, quindi esorto tutti voi a stare attenti. Lavatevi le mani, state a 1,5 metri di distanza e restate a casa. [...] Insieme possiamo fermare questo virus e prevenire la crisi cui andranno in contro i nostri ospedali. Per favore, prendetevi cura gli uni degli altri: restate lontano, restate al sicuro!"

I casi di celebrità che hanno contratto il virus, dell'ultim'ora la positività di Idris Elba e dell'ex Bond girl Olga Kurylenko, sono sicuramente più eclatanti di tanti altri, ma come sempre le stesse star pongono l'accento sulla prevenzione e sull'attenzione verso il prossimo.

Hivju era stato appena scritturato per interpretare il ruolo di Nivellen in The Witcher 2 al fianco di Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan che come tutte le produzioni Netflix ha sospeso le riprese a causa del COVID-19.