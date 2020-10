Kristofer Hivju, la star di Game of Thrones si unisce al cast dello sci-fi Distant

Kristofer Hivju di Game of Thrones si aggiunge al cast di Distant, il nuovo sci-fi prodotto da Amblin Partners diretto da Will Speck e Josh Gordon.

Nuovo progetto in vista per Kristofer Hivju.

Dopo The Witcher, l'interprete di Tormund Veleno dei Giganti nella popolare serie tv di HBO Game of Thrones ha trovato il suo prossimo ruolo.

Hivju si unirà infatti allo sci-fi Distant, che ha già assoldato l'attrice di Aladdin e Charlie's Angels Naomi Scott e la star di Hamilton Anthony Ramos.

La storia è quella di "un minatore di asteroidi che, dopo essere precipitato su un pianeta alieno, deve affrontare le sfide postegli da territorio sconosciuto, e farsi strada per raggiungere l'unico altro superstite, una donna intrappolata in una capsula di salvataggio".

La pellicola sarà diretta dai registi di Blades of Glory - Due pattini per la gloria, Will Speck e Josh Gordon, mentre la sceneggiatura è di Spenser Cohen. Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger e Anna Halberg, assime a Jonathan Rothbart, Matt Hirsch Speck e Gordon, saranno i produttori.

Hvju, assieme alla moglie, è stato tra le prime celebrità a essere colpite dal Coronavirus, dal quale per fortuna sono guariti entrambi piuttosto velocemente. Lo vedremo prossimamente nella seconda stagione di The Witcher, nella quale interpreterà il ruolo di Nivellen.