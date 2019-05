Krypton 2, nel nuovo trailer assistiamo alla nascita di Doomsday

La seconda stagione di Krypton sta per arrivare e una nuova featurette è appena stata rilasciata da SYFY. Nel breve video possiamo ammirare la nascita di Doomsday, l'iconico nemico di Superman.

Doomsday, come viene spiegato nel trailer dal produttore esecutivo Luke Kalteux, sarà realizzato in CGI durante le scene d'azione, mentre sarà un enorme pupazzo quando dovrà essere inquadrato da fermo.

Krypton si è affermata, con la sua prima stagione, come una delle serie di maggior successo prodotte da SYFY: il suo esordio, infatti, è stato il più seguito sulla rete americana dal 2014; la serie, inoltre, è la più seguita in assoluto su SYFY dal 2015.

Krypton segue le avventure di Seg-El, il nonno di Superman, che cerca in tutti i modi di risollevare l'onore della Casa di El, caduta nella disgrazia e nella vergogna, e di non far precipitare nel caos il suo pianeta, Krypton, appunto.

Seg-El (il cui nome è un omaggio al co-creatore di Superman Jerry Siegel e alla miniserie del 1980 "The World of Krypton"), è interpretato da Cameron Cuffe. Il cast comprende poi Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Ian McElhinney e Shaun Sipos.

Nei trailer precedentemente rilasciati avevamo potuto ammirare l'influenza di Braniac su Seg-El e l'entrata in scena di Lobo.