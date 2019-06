Krypton 2: alcuni personaggi scompaiono già nel primo episodio

Dopo una prima stagione ricca di avvenimenti, Krypton, la serie TV prequel ambientata nell'universo di Superman, è tornata con l'atteso primo episodio della seconda stagione: Light-Years From Home. Ricollegandosi subito agli eventi della stagione precedente, in questa parte iniziale è possibile già assistere alla dipartita di alcuni personaggi.

Continuano a infuriare le lotte di potere per il controllo di Krypton e della galassia. A farne le spese, in questo primo episodio è indirettamente Nyssa Vex. Il personaggio interpretato da Wallis Day, durante il viaggio per scoprire la verità sulla sua eredità biologica, riesce finalmente a rintracciare il padre Daron. Quest'ultimo è stato costretto a pulire la spazzatura in una zona della città che sperava di non vedere, ma prima che i due possano dirsi qualcosa di concreto, interviene Zod che improvvisamente uccide Daron.

Il gesto di Zod, che ha ucciso anche Mama Zed per evitare insurrezioni contro il suo regime, è servito come un avvertimento per Nyssa. L'ultima grande morte, invece, probabilmente la più importante per lo sviluppo della trama, è quella di Braniac. Dopo essere stato indebolito nella Zona Fantasma, Braniac ha cercato di manipolare Seg-El per poterlo aiutare, ma è finito per ritrovarsi con la testa divisa in due. Poco più tardi Seg, visibilmente traumatizzato, è stato raggiunto da Adam Strange, rendendosi conto di essere finiti in un'imboscata da parte di Lobo.

Ricordiamo che questa prima puntata della seconda stagione, dove ci sono state anche novità sulla sorte di Adam Stange, è andata in onda negli Stati Uniti lo scorso 12 giugno, mentre arriverà in Italia il 23 ottobre. Non sono previste ufficialmente altre stagioni, ma ci comunque sono state delle importanti dichiarazioni di Blake Ritson sul futuro della serie.