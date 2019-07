Krypton 2: il promo del prossimo episodio preannuncia le origini di Doomsday

Il promo del prossimo episodio della seconda stagione di Krypton ci anticipa un avvenimento molto atteso dai fan della serie tv: la scoperta delle origini di Doomsday.

Zods and Monsters risponderà dunque a una delle domande più pressanti che il prequel in onda su SyFy aveva finora lasciato in sospeso, ovvero da dove viene realmente e com'è stato creato personaggio di Doomsday.

Fino a questo momento, infatti, l'attenzione della serie si era concentrata principalmente sul Generale Zod e, con la sua introduzione nel primo episodio della seconda stagione, sul nuovo villain, il cacciatore di taglie Lobo, lasciando un pò in disparte il discorso Doomsday.

Ma il promo del prossimo episodio (che potete vedere anche in testa alla notizia) sembra indirizzare proprio verso la misteriosa creazione di quest'ultimo.

Recentemente, il produttore esecutivo della serie, Cameron Welsh, aveva dichiarato durante un'intervista che quella di Doomsday sarebbe stata una storia inedita, ma sempre nel rispetto del personaggio e della sua natura, e che la creatura sarebbe stata un elemento fondamentale di questa stagione.

La serie ha già riservato parecchie sorprese ai suoi spettatori, tra cui anche degli eventi abbastanza sconvolgenti.

Il settimo episodio della seconda stagione di Krypton, Zods and Monsters andrà in onda su SyFy mercoledì 24 luglio 2019.