Krypton 2: il trailer e uno sneak peek del prossimo episodio, "In Zod We Trust"

La seconda stagione di Krypton è arrivata al suo sesto episodio, In Zod We Trust, di cui sono stati diffusi il trailer e uno Sneak Peek.

Con l'episodio che andrà in onda la prossima settimana, la serie prequel dedicata al nonno di Superman arriverà già a metà seconda stagione, e la situazione non è delle più favorevoli per il nostro eroe.

Come si evince dallo sneak peek (che trovate in apertura) e dal trailer (che trovate in calce alla notizia), Seg (Cameron Cuffe) e gli altri dovranno fare i conti con l'amaro colpo di scena che si è verificato durante precedente episodio, ovvero la morte di Lyta (Georgina Campbell), così come dovranno trovare un modo per salvare il bambino di Seg e Nyssa (Wallis Day). Nel frattempo, la situazione su Weghtor si fa sempre più complicata.

Immancabile, ovviamente, il Generale Zod di Colin Salmon, che continua a seminare terrore con i suoi piani di dominio e conquista.

Un altro dei personaggi protagonisti dei filmati diffusi da SyFy è invece Lobo (Emmett J Scanlan), l'apprezzatissima new entry della serie, che già da prima che andasse in onda la premiere della seconda stagione si era guadagnato uno spin-off tutto per sé, che qui è in cerca (leggi: pretende) aiuto da Seg.

In Zod We Trust andrà in onda mercoledi 17 luglio su SyFy.