Krypton 2: nel secondo episodio si allude ad una connessione con Hawkwoman?

La seconda stagione di Krypton sta andando in onda in queste settimane negli Stati Uniti, e nelle scorse ore è stato trasmesso il secondo episodio dello show ideato da David S. Goyer e Damian Kindler per SyFy. La serie è basata sui personaggi della DC Comics ed è ambientata duecento anni prima della nascita di Clark Kent.

In questo secondo episodio la fa da mattatore Lobo, mentre Adam e Seg-El si svegliano e si trovano in custodia proprio di Lobo.

Tuttavia la parte principale e di maggior interesse è quella che riguarda una possibile connessione tra Krypton e Hawkwoman.

Dopo esser stati aggrediti da Lobo, Seg-El e Adam si risvegliano incatenati ad un albero mentre Lobo cerca di decidere quale arma utilizzare contro di loro. Ad un certo punto prende una mazza piuttosto minacciosa, con quella che sembra la forma di un falco in fondo al manico.



Una possibile allusione a Hawkwoman notata pure da Cameron Cuffe, che l'ha fatto notare su Twitter:"Sono solo io...o quella mazza che Lobo tiene in mano...un po'..non lo so...come se avesse un falco? Strano".

L'idea che Hawkwoman possa apparire su Krypton non è affatto nuova. Al Comic-Con di San Diego nel 2017, Geoff Johns aveva spiegato che la serie avrebbe incluso molti personaggi della DC Comics, tra cui proprio Hawkwoman. Per il momento la sua comparsa comunque non si è ancora esplicitata.

Alcuni personaggi sono scomparsi già dal primo episodio mentre tempo fa Cameron Welsh parlò di Lobo, uno dei profili cardine di questo inizio di seconda stagione.