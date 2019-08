Krypton: Adam Page è comparso con il suo costume nel finale di stagione

Tra le varie sorprese riservate dal finale della seconda stagione di Krypton, ce n’è anche una che in realtà era stata già programmata da tempo e anticipata dall’attore Shaun Sipos e dallo showrunner Cameron Welsh, che avevano promesso: Adam Page otterrà il suo jetpack.

Le conferme ulteriori erano arrivate dalle foto promozionali del finale di stagione, ma ancora non era stato detto nulla sul costume. Invece, nel corso degli scontri contro Dru-Zod (Colin Salmon), Adam è sofferente per le numerose ferite infertegli nell’episodio precedente e si ritrova paralizzato dalla vita in giù. Così, Adam cerca l’aiuto di Val-El (Ian McElhinney) per poter rimettersi in piedi e combattere. E così Vel gli fornisce un costume con tutori per le gambe e l’iconico jetpack.



Durante le celebrazioni finali, Adam mostra il suo nuovo oggetto a Seg (Cameron Cuffe), scherzando sul fatto che ora è in grado di volare. Nel tentativo dimostrativo, però, si schianta contro il soffitto.



Parlando del personaggio di Adam Page, Sipos aveva detto di non conoscerlo quando ha iniziato a lavorare allo show, ma poi ha scoperto quanto fosse “figo”. L'attore aveva già mostrato l’intenzione di inserire il jetpack prima o poi in Krypton, perché “ogni bambino, ogni persona desidera volare”.